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1 çocuk annesi kadın 5 aydır aranıyor

1 çocuk annesi kadın 5 aydır aranıyor
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Denizli'de yaklaşık 5 ay önce ortadan kaybolan 1 çocuk annesi genç kadını arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, bölgedeki termal su kuyularına yoğunlaştı.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine K. ile eşi M. K. arasında yasak aşk nedeniyle tartışma çıktı. 7 yıllık evli ve 1 çocuk annesi olmasına rağmen iki sevgilisi olduğu iddia edilen Mine K., 18 Ağustos 2022 tarihinde eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından gece saatlerinde ortadan kayboldu.

Aradan geçen süre zarfında Mine K.’nin abisi T.K., ‘Kardeşimi öldürdüler ve bunu da eşi yaptı’ suçlamasıyla televizyonda yayınlanan programa çıktı. Burada yüz yüze gelen taraflar suçları birbirine atarak kendilerini savundu.

Bunun üzere Denizli’de jandarma ve polis ekipleri, kayıp Mine K.’nin bulunması için çalışmalarını genişletti. Ekipler Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesinde bulunan şifalı suların çıktığı bir çok kuyuda arama çalışması başlattı. Şuana kadar herhangi bir ize rastlayamayan ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İHA

Etiketler denizli kayıp kadın termal su kuyusu
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