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3 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şüpheliye linç girişimi

3 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şüpheliye linç girişimi
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İstanbul Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli çevredekiler tarafından darbedildi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kişi, sokakta yürüyen 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Şüphelinin arkasından gelen çocuğun ailesinin durumu fark ederek tepki göstermesi üzerine şüpheli kaçarak uzaklaşmaya çalıştı, ancak çevredekiler tarafından yakalanarak darbedildi. Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. 

DHA

Etiketler zeytinburnu yabancı uyruklu taciz
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