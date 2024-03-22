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30 zeytin ağacının kesiminin cezası bu oldu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tarlasındaki 34 zeytin ağacından 30'unu kesen mülk sahibine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 bin 150 lira ceza kesildi.

Bodrum'un Gölköy Mahallesi'nde tarlasındaki 500 ila 1000 yıllık olduğu değerlendirilen zeytin ağaçları, mülk sahipleri tarafından kesildi. Durumu öğrenen Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tarlasındaki 34 zeytin ağacından 30'unu kesen mülk sahibine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 bin 150 lira ceza kesildi.

Ekipler, bölgede 34 zeytin ağacından 30'unun kesildiğini tespit etti. Ağaçları kesen tarla sahibine ağaç başı 1005 lira olmak üzere toplam 30 bin 150 lira idari para ceza kesildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tarlasındaki 34 zeytin ağacından 30'unu kesen mülk sahibine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 bin 150 lira ceza kesildi.

Ekipler, ayrıca Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

 

AA / DHA

Etiketler  Muğla Bodrum Gölköy zeytin zeytin ağaçları ceza
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