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5 terörist daha etkisiz hale getirildi

5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2, Suriye'nin kuzeyinde 3 olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi. Bakanlık, Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Öte yandan Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlar da devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirdi.

Etiketler pkk terör terörist tsk asker mehmetçik msb milli savunma bakanlığı
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