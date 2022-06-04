5 yaşındaki Meryem minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada
Adıyaman'da sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Meryem, geri manevra yapan minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
Adıyaman'da küçük kız geri geri giden minibüsün altında kaldı.
Kaza, akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Meryem G.'ya, geri manevra yapan Abuzer Y. yönetimindeki minibüs çarptı.
Ağır yaralanan talihsiz çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil Servis'te tedaviye alınan küçük Meryem G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, minibüs sürücüsü Abuzer Y. ise gözaltına alındı.
DHA
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