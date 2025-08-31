  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 7 yıl hapisle aranan firari çalılar arasında yakalandı

7 yıl hapisle aranan firari çalılar arasında yakalandı

7 yıl hapisle aranan firari çalılar arasında yakalandı
Güncelleme:

Samsun'da polisten kaçan şüpheli çalılar arasında yakalandı. Şüphelinin 7 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, İlkadım ilçesinde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurup, kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak bu sırada şüpheli kaçtı. Önce motosikletle, ardından yaya olarak takip edilen B.K., arazide çalılar arasında Yunus timleri tarafından yakalandı. B.K.’nin yapılan sorgusunda toplam 7 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 7 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. B.K., İl Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 

DHA

text-ad
Etiketler samsun polis firari
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı kaptı Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı kaptı Cepte internet hızı uçacak: 5G'ye geçiş tarihi belli oldu Cepte internet hızı uçacak: 5G'ye geçiş tarihi belli oldu DSÖ'den korkutan açıklama: 31 ülkede salgın büyüyor DSÖ'den korkutan açıklama: 31 ülkede salgın büyüyor İstanbul'da eğlence mekanı sahibine silahlı saldırı İstanbul'da eğlence mekanı sahibine silahlı saldırı İlahiyatçı Emine Yücel canlı yayında başörtüsünü çıkardı İlahiyatçı Emine Yücel canlı yayında başörtüsünü çıkardı Türk sinemasının usta oyuncusu hayatını kaybetti Türk sinemasının usta oyuncusu hayatını kaybetti Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini kaybetti Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini kaybetti Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Kadın koluna girdiği kişiyi gasbetti Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Kadın koluna girdiği kişiyi gasbetti Dev bankaların 2026 yılı için altın tahminleri belli oldu Dev bankaların 2026 yılı için altın tahminleri belli oldu
Taksim'de 8 trans birey bir kişiye meydan dayağı attı Taksim'de 8 trans birey bir kişiye meydan dayağı attı Popüler internet sitesinin sahibi çalışanına saksı fırlattı! Popüler internet sitesinin sahibi çalışanına saksı fırlattı! Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı Eşi ve çocuğunun yanında başından vurularak öldürüldü Eşi ve çocuğunun yanında başından vurularak öldürüldü Bilim insanları Mars'ın içinde ne olduğunu keşfetti! Bilim insanları Mars'ın içinde ne olduğunu keşfetti! Üniversitenin kafesinde 15 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti Üniversitenin kafesinde 15 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti 12 Dev Adam durdurulamıyor! Portekiz'e fark attık 12 Dev Adam durdurulamıyor! Portekiz'e fark attık Sıcak havaya sağanak molası: 6 ilde yağış bekleniyor Sıcak havaya sağanak molası: 6 ilde yağış bekleniyor Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti... Evi ateşe verdiler! Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti... Evi ateşe verdiler!