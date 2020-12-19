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  4. 19 Aralık 2020 17:00

9 kişinin öldüğü patlamada yaşananlar kamerada

Gaziantep'te özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

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Patlamanın yaşandığı hastanenin içinden ilk görüntüler Patlamanın yaşandığı hastanenin içinden ilk görüntüler

Gaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, yaşanan panik anları cep telefonları kameralarına yansıdı.

Görüntülerde sağlık çalışanlarının camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Patlamanın yaşandığı hastanenin içinden ilk görüntülerPatlamanın yaşandığı hastanenin içinden ilk görüntüler

Hastanedeki patlamada acı detay! Koronayı yendi ama...Hastanedeki patlamada acı detay! Koronayı yendi ama...

Hastanede patlama! Ölü ve yaralılar var...Hastanede patlama! Ölü ve yaralılar var...

 

DHA

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