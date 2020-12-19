9 kişinin öldüğü patlamada yaşananlar kamerada

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Gaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, yaşanan panik anları cep telefonları kameralarına yansıdı.
Görüntülerde sağlık çalışanlarının camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Patlamanın yaşandığı hastanenin içinden ilk görüntüler
Hastanedeki patlamada acı detay! Koronayı yendi ama...
Hastanede patlama! Ölü ve yaralılar var...
DHA
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