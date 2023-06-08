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9 kişinin öldüğü yangın faciasının nedeni belli oldu

9 kişinin öldüğü yangın faciasının nedeni belli oldu
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Bursa'da 8'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği yangının elektrikli sobadan çıktığı; ölen annenin tedbirsizliği nedeniyle kusurlu olduğu belirtildi.

Geçen yıl kasım ayında Bursa'nın Değirmenönü Mahallesi Bıçakçı Bayır Sokak'ta 4 katlı binanın 2 katındaki evde çıkan yangında; Suriye uyruklu aileden 9 kişi hayatını kaybetti.

Yangın sırasında dışarıda olup, alevlere müdahale etmek isterken dumandan zehirlenen baba ile 4'üncü katta mahsur kalıp, etkilenen 3 kişilik Suriyeli aile de hastanede tedavi oldu.

KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 3 savcının, 'taksirle yangına neden olma' suçlaması ile yürüttüğü soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı. Yangında eşi ve 6 çocuğunu kaybeden Hüseyin A. ile ölen diğer 2 çocuğun babası Amir El C., ifadelerinde kimseden şikayetçi olmadıkları belirtti.

ELEKTRİKLİ SOBADAN ÇIKMIŞ
Takipsizlik kararında yer alan bilirkişi raporuna göre, yangının elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı belirtildi. Raporda, dairenin giriş kısmının sağında yer alan ilk odada çıkan yangına ilişkin, 'Elektrikli sobanın hararetinin odada bulunan poliüretan malzemeli tekstil malzemelerini tutuşturması sonucu meydana gelme ihtimali yüksek görülmüştür' denildi. Raporda ayrıca anne Amina Eltaha E.'nin, kolay yanan tekstil malzemelerini hatalı kullanımı, bilgisizliği ve tedbirsizliği nedeniyle kusurlu olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ DAVRANIŞI OLAN YOK
Kimya İhtisas Dairesi'nin raporuna göre de 9 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi ve alev yanıkları nedeniyle öldüğü kaydedildi. CD ve görüntü izleme tutanağında da olay yerinde şüpheli davranış sergileyen kişilerin bulunmadığına işaret edildi. 'Çok sayıda kişinin ifadelerinde de yangının başka birine izafe edilecek kasta ve taksire dayalı eylemi sonucunda gerçekleştiğine dair yeterli şüphe oluşturacak somut delil elde edilemediği' yönünde ifadelerin yer aldığı kararda; suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı aktarıldı.

DHA

Etiketler bursa yangın
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