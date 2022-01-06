94 yaşında torun katili olan dedenin ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin ifadesinde, torununun sürekli anne babasına şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi. Yaşlı adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Bayındır illçesinde yaşanan olayda iddiaya göre, aile içi tartışmadan dolayı H.N. (94) ile torunu Halit N. (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., av tüfeği ile torunu Halit N.'a ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden N., kanlar içerisinde yere yığılırken, dede H.N.'nin jandarmayı arayarak cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Halit N.'un hayatını kaybettiği belirlendi. N.'un cansız bedeni, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Torununu sırtından vurarak öldürdüğü anlaşılan dede H.N., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

ANNE VE BABASINA ŞİDDET UYGULUYORMUŞ

Cinayetle ilgili gözaltına alınan dedenin, jandarmadaki ilk ifadesini ortaya çıktı. Cinayet zanlısı dede H.N.'nin ifadesinde, torunu Halit N.'un sürekli anne ve babasına şiddet uyguladığı, alkol parası istediği, en son bu konuyla ilgili olarak yine şiddet uygulamaya kalkınca, torununu tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dede H.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA