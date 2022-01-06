  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 94 yaşında torun katili olan dedenin ifadesi ortaya çıktı

94 yaşında torun katili olan dedenin ifadesi ortaya çıktı

94 yaşında torun katili olan dedenin ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin ifadesinde, torununun sürekli anne babasına şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi. Yaşlı adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Bayındır illçesinde yaşanan olayda iddiaya göre, aile içi tartışmadan dolayı H.N. (94) ile torunu Halit N. (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., av tüfeği ile torunu Halit N.'a ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden N., kanlar içerisinde yere yığılırken, dede H.N.'nin jandarmayı arayarak cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Halit N.'un hayatını kaybettiği belirlendi. N.'un cansız bedeni, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Torununu sırtından vurarak öldürdüğü anlaşılan dede H.N., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

ANNE VE BABASINA ŞİDDET UYGULUYORMUŞ

Cinayetle ilgili gözaltına alınan dedenin, jandarmadaki ilk ifadesini ortaya çıktı. Cinayet zanlısı dede H.N.'nin ifadesinde, torunu Halit N.'un sürekli anne ve babasına şiddet uyguladığı, alkol parası istediği, en son bu konuyla ilgili olarak yine şiddet uygulamaya kalkınca, torununu tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dede H.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Etiketler izmir torun cinayeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Lig'de zirve el değiştirdi! İşte ligin en değerli oyuncusu
Canlı yayında ''hükümet içinizden geçer'' kavgası! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi
Tüm dünya tedirgin! Kuzey Kore'nin hipersonik füzesi 12'den vurdu
Doların çöküşünü bilen İslam Memiş'ten yeni bomba: ''Araç alacaklara müjde''
O sadece bir yarasa değil! Gökyüzünde görenler dönüp bir daha baktı
İktidara en yakın isim yazdı: Erdoğan'dan, Bahçeli'yi kızdıracak talimat!
Emre Büber’den olay MasterChef ile ilgili olay olacak ''mobbing'' açıklaması
Benzin ve motorine bir büyük zam daha geliyor
Erzurum'da inanılmaz görüntü: Kurt ayakta dondu
Eski Bakan'dan ''Metaverse’ten tarla alın'' önerisi