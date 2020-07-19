ABD ve Rus güçleri karşı karşıya geldi!

ABD ve Rus güçleri Fırat'ın doğusunda burun buruna geldi. Rus subay, ABD'li mevkidaşına "Sizin burada ne işiniz var?" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Tel Tamir beldesinde, ABD güçleri ile Suriye hükümet güçleri arasında yaşanan sürtüşmeden birkaç gün sonra meydana geldi.

Rus askeri polis devriyesi, Kamışlı'dan hareket ederek Simelka Sınır Kapısı'na yönelmişti. Yol üstünde ABD devriyesi tarafından bir anda durduruldu. ABD güçleri izin vermeyince Rus devriyesi yolunu değiştirmek zorunda kaldı. Asfalt yola daldı. Ancak ABD askerleri otoban üzerinden Rus devriyesini takibe başladı. Rus askeri araçları Ayn Tavil köyündeki yol ayrımına geldiğinde, ABD devriyesi tarafından yine engellendi. Bunun üzerine Rus devriyesi, hareket noktası olan Kamışlı'ya döndü.

ABD devriyesi son günlerde düzenli olarak Derik beldesinde ana yol ve tali yolların ayrıldığı noktaya gelerek Rus devriyesini bekliyor.

Suriye hükümet güçlerine bağlı araçlar, geçen hafta SDG'nin kontrolündeki bölgeyi birbirinden ayıran temas hattında devriye gezen ABD askeri araçlarını durdurmuş, üslerine dönmelerini istemişti.