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Acılı anne ve babadan gelinlerine torun davası

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İstanbul'da 17 yaşındaki T.C.'nin ehliyetsiz şekilde sürdüğü aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz M.A.'nin anne ve babası, torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla gelinlerine dava açtı

İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki T.C.'un ehliyetsiz şekilde sürdüğü aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz M.A.'nin anne ve babası, gelinleri Şükrüye A.'nin torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla ‘çocukla kişisel ilişki tesisinin sağlanması' için dava açtı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, "Mahkemece belirlenecek gün ve saatlerde çocuğun dedesi ve babaannesiyle görüştürülmesini talep ediyoruz" denildi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de 17 yaşındaki T.C., ehliyetsiz şekilde sürdüğü aracıyla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz M.A. hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken Oğuz M.A.'nin babası Özer A. ile annesi Pervin A., oğullarının ölümüne ilişkin geçtiğimiz günlerde maddi ve manevi zararının karşılandığı gerekçesiyle şikayetinden vazgeçen gelinleri Şükriye A. hakkında 2 yaşındaki torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açtı.

Avukat aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, "Müvekkillerin oğulları Oğuz M.A., meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Oğuz M.A., daha önce Şükriye A. ile evlenmiş olup, çiftin bu evliliğinden ‘Pars' isimli bir çocuğu dünyaya gelmiştir. Ölüm olayından sonra gelin Şükriye Aci, eşinin ölümüne sebep olan şüpheli T.C.'un yakınları ile görüşmeler yapmıştır. Para karşılığında şikayetinden vazgeçmiştir. Bugüne kadar tüm ihtiyaçları müvekkiller tarafından karşılanmıştır. Sonrasında gelişen olaylar neticesinde Şükriye Aci, haber sitelerine yapmış olduğu röportajlarda açıkça çocuğu babaannesi ve dedesiyle görüştürmeyeceğini ilan etmiştir" denildi.

"Mahkemece belirlenecek gün ve saatlerde çocuğun dedesi ve babaannesiyle görüştürülmesini talep ediyoruz"
Özer A. ile Pervin A.'nin torunlarını görememesinin kabul edilemez bir durum olduğu belirtilen dilekçede, "Bu nedenle torunlarının yaşları itibarıyla psikolojik gelişim sürecinde oldukları göz önüne alındığında, mahkemece belirlenecek gün ve saatlerde çocuğun dedesi ve babaannesiyle görüştürülmesini talep ediyoruz. Haftada en az bir gece kalacak şekilde, dini ve resmi bayramlarda, sömestr ve yaz tatillerinde müvekkillerim ile küçük torun ‘Pars' ile kişisel ilişki tesisi sağlanmasını talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

İHA

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Etiketler dava para şikayet
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