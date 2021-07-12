Adıyaman'da 10 tütüncü tutuklandı

Adıyaman'da, geçen hafta satış yetki belgeleri olmadığı için tütün satmalarına izin verilmediği gerekçesiyle eylem yaptıkları için ev baskınlarıyla gözaltına alınan 16 kişiden 10'u, tutuklandı.

Adıyaman-Kahta, Adıyaman-Çelikhan ve Adıyaman-Gölbaşı karayolunu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan tütüncülere kalabalığı provoke ettikleri suçlaması yöneltildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tütüncülerden 10'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.