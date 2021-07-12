Adıyaman'da 10 tütüncü tutuklandı
Adıyaman'da, geçen hafta satış yetki belgeleri olmadığı için tütün satmalarına izin verilmediği gerekçesiyle eylem yaptıkları için ev baskınlarıyla gözaltına alınan 16 kişiden 10'u, tutuklandı.
Adıyaman-Kahta, Adıyaman-Çelikhan ve Adıyaman-Gölbaşı karayolunu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan tütüncülere kalabalığı provoke ettikleri suçlaması yöneltildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tütüncülerden 10'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol