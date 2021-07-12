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  4. Adıyaman'da 10 tütüncü tutuklandı

Adıyaman'da 10 tütüncü tutuklandı

Adıyaman'da, geçen hafta satış yetki belgeleri olmadığı için tütün satmalarına izin verilmediği gerekçesiyle eylem yaptıkları için ev baskınlarıyla gözaltına alınan 16 kişiden 10'u, tutuklandı.

Adıyaman-Kahta, Adıyaman-Çelikhan ve Adıyaman-Gölbaşı karayolunu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan tütüncülere kalabalığı provoke ettikleri suçlaması yöneltildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tütüncülerden 10'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Etiketler adıyaman tütüncü gözaltıo
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