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Adıyaman'da korkutan deprem!

Adıyaman'da korkutan deprem!
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AFAD'ın açıkladığı verilere göre Adıyaman'da saat 18.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,43 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Etiketler adıyaman deprem korkutan deprem
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