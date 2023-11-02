Adliyede kadın cinayeti!

İzmir Seferihisar'da bir kişi, boşanmak istemeyen karısını adliyede bıçaklayarak öldürdü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde adliye binası önünde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Seferihisar Adliyesi önünde, iki çocuk annesi N.K (23) ile boşanma aşamasındaki eşi A.K (27) arasında tartışma çıktı.

A.K'nin yanındaki bıçakla saldırdığı N.K, göğsünden yaralandı.

Adliye binası içine kaçarak yere yığılan kadın, ambulansla önce Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

N.K. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan A.K, gözaltına alındı.

DHA