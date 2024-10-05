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Ağrı'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Ağrı'da 3.4 büyüklüğünde deprem
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Ağrı'nın Sarıbıyık-Doğubeyazıt bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu belirtildi.

Ağrı'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre deprem Sarıbıyık-Doğubayazıt bölgesinde, 3.3 büyüklüğünde yaşandı.

Saat 15.36 sularında yaşanan depremin derinliğinin tam 5 kilometre olduğuna dikkat çekildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler Ağrı deprem ağrı'da deprem deprem oldu
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