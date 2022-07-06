Akılalmaz olay: Kediye söylediği ''Gel, oğlum buraya'' lafını üzerine alıp öldürdü!

Antalya'da Erhan Y.'yi kediye 'Gel, oğlum buraya' diye seslenmesini kendisine yönelik söylediğini zannedip Erhan Y'yi öldüren zanlının yargılanmasına devam edildi.

Antalya Konyaaltında geçtiğimiz şubat ayında meydana olayda Erhan Y.'nın kediye 'Gel, oğlum buraya' diye seslenmesini kendisine yönelik söylediğini zanneden Orhan T., 'Sen bana oğlum diyemezsin' diyerek karşılık verdi ve tartışma başladı. Olayın büyümesi üzerine T., Y.'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Davayla ilgili görülen duruşmada tanık M.Y. "Olay esnasında Orhan'a 'Yapma' derken, Erhan 'Ölüyorum' diyerek yere yığıldı. Sanık Orhan'ın 'Tabi ki öleceksin' diye seslendiğini duydum" dedi.

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Olay, 7 Şubat'ta saat 20.30 sıralarında Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Kendi arkadaş grupları ile alkol alan Orhan T. ile Erhan Y., bir süre sonra karşılaştı, ikili arasında tartışma çıktı. Diğer kişilerin araya girmesi ile tartışma son buldu. Taraflar ayrıldıktan yarım saat sonra Y., elinde bıçakla geri döndü. Erhan Y., kendini savunmak isteyen T.'yu elinden bıçakladı. Otomobilindeki pompalı tüfeği alan Orhan T. da Erhan Y.'ya ateş edip vurdu. Hastaneye kaldırılan Erhan Y., 13 gün sonra 20 Şubat'ta hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Orhan T. ise ifadesinin ardından tutuklandı.

"SEN BANA OĞLUM DİYEMEZSİN"

Hazırlanan iddianamede; sanık T.'nun yakınlarda gördüğü kediye, "Gel, oğlum buraya" diye seslendiği, Y.'nın ise kendisine söylendiğini zannedip, "Sen bana oğlum diyemezsin" diyerek karşılık verdiği ve tartışma çıktığı belirtildi.

"TABİ Kİ ÖLECEKSİN"

'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Orhan T., Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve Erhan Y.'nın ailesi hazır bulundu. Tanık M.Y. duruşmada ifade verdi. Orhan T.'nun Erhan Y.'ya 2 el ateş ettiğini belirten M.Y., "Olay esnasında Orhan'a 'Yapma' derken, Erhan 'Ölüyorum' diyerek yere yığıldı. Sanık Orhan'ın 'Tabi ki öleceksin' diye seslendiğini duydum" dedi.

Öldürülen Erhan Y.'nın yakınlarının avukatı Fırat Kılıç, sanığın ve sanık tanıklarının ceza indiriminden yararlanmak için olayı her aşamada farklı anlattıklarını savunarak, "Bu anlatımları, kendi aralarında da çelişkilerle doludur. Ayrıca başka delillerle iddialarını ispatlayamamaktadırlar" diye konuştu.

Sanık T. ise suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Orhan T.'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Eylül'e erteledi.