  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara'da 4 katlı binada patlama

Ankara'da 4 katlı binada patlama

Güncelleme:

Ankara'nın Mamak ilçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Mutlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede saat 03.00 sıralarında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edilen patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. Yangın sırasında evinde yalnız yaşayan L.Ü. yaralandı. Gürültüyle uyanan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan L.Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik nedeniyle bina tahliye edilirken, doğal gaz ekipleri hasar oluşan evde inceleme yaptı. Patlamanın kesin nedeninin çalışmaların ardından belirleneceğini öğrenildi. 

DHA

text-ad
Etiketler ankara mamak patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da 2 mahalleyi savaş alanına çeviren kavga! İstanbul'da 2 mahalleyi savaş alanına çeviren kavga! İmralı ziyaretinde teröristbaşı Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu İmralı ziyaretinde teröristbaşı Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu ABD'de kuş gribi alarmı: Bir kişi hayatını kaybetti ABD'de kuş gribi alarmı: Bir kişi hayatını kaybetti Kuzen evliliklerine hapis cezası geliyor! Dini nikah kıyanlar tek tek tespit edilecek Kuzen evliliklerine hapis cezası geliyor! Dini nikah kıyanlar tek tek tespit edilecek Yurtta kalan üniversite öğrencisi genç kızın feci ölümü Yurtta kalan üniversite öğrencisi genç kızın feci ölümü Hatay'ın gizli hazinesi: Litresi bin liraya kadar yükseldi! Hatay'ın gizli hazinesi: Litresi bin liraya kadar yükseldi! Yine zehirlenme vakası: Üç ilde 300'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı Yine zehirlenme vakası: Üç ilde 300'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı Genç kadın girişimci birkaç haftada milyoner oldu! Kendi bile inanamadı Genç kadın girişimci birkaç haftada milyoner oldu! Kendi bile inanamadı Emekli Albay Orkun Özeller'den bebek katili Öcalan'a suç duyurusu Emekli Albay Orkun Özeller'den bebek katili Öcalan'a suç duyurusu AK Partili isimden tepki çeken Atatürk paylaşımı! AK Partili isimden tepki çeken Atatürk paylaşımı!
Galatasaray, Gençlerbirliği'ni geriden gelerek yendi! Galatasaray, Gençlerbirliği'ni geriden gelerek yendi! Hasret kaldığımız yağışlar geri dönüyor: İki ilde kuvvetli olacak! Hasret kaldığımız yağışlar geri dönüyor: İki ilde kuvvetli olacak! Söylentiler doğru çıktı: Ekranların iddialı dizisi final yapıyor Söylentiler doğru çıktı: Ekranların iddialı dizisi final yapıyor 5 bin TL kira alıyordu... Demet Akalın sonunda pes etti! 5 bin TL kira alıyordu... Demet Akalın sonunda pes etti! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin İmralı kararı ve İBB davası için olay olacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin İmralı kararı ve İBB davası için olay olacak sözler Konutta rota bu ilçelere çevrildi: Eski dairesini satan yeni konutlara hücum ediyor Konutta rota bu ilçelere çevrildi: Eski dairesini satan yeni konutlara hücum ediyor Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık depremi Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık depremi Avukat, otel sahibi baba ile oğlunu silahla vurarak öldürdü Avukat, otel sahibi baba ile oğlunu silahla vurarak öldürdü İndirime hücum! 10 TL'ye satılan ürünler izdihama yol açtı İndirime hücum! 10 TL'ye satılan ürünler izdihama yol açtı İstanbul'da lisede dehşet: Şakayla başladı, ölümle bitti! İstanbul'da lisede dehşet: Şakayla başladı, ölümle bitti!