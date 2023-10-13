Annesini öldürüp, 15 saat başında bekledi

Edirne'de tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren B.Ş., 15 saat cenazenin başında bekledikten sonra polise teslim oldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Uzunköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Safir Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan B.Ş. (32), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi B.Ş (67).'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü. 15 saat cenazenin başında bekleyen B.Ş., ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek annesini öldürdüğünü itiraf etti. B.Ş. gözaltına alınırken, eve giden ekipler B.Ş.'nin cansız bedenini buldu. Cenaze, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA