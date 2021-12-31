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Antalya'da ele geçirildi, değeri tam 1 milyon TL!

Antalya'da ele geçirildi, değeri tam 1 milyon TL!

Antalya’da düzenlenen operasyonda evinde ipek kumaşa resmedilmiş ve piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenilen bir kadın tablosu ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gazipaşa İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince, 1 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi alınması üzerine, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

İlçeye bağlı Pazarcı Mahallesi'ndeki M. C.'ye ait adrese gelen ekipler, yaptıkları aramada, yaklaşık 1 milyon TL değerinde ipek kumaşa resmedilmiş 91 x 83 ebatlarında kadın tablosu ele geçirildi.

Şüpheli M.C. gözaltına alınırken, tablo Alanya Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

 

Etiketler kadın tablosu tarihi eser ipek kumaş operasyon gözaltı
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