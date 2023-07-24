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Antalya'da yeni orman yangını

Antalya'da yeni orman yangını
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Antalya'nın Kaş ilçesindeki Çayköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Çayköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

 Yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

 

Etiketler antalya yangın antalya'da orman yangını
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