  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bağ evindeki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

Bağ evindeki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

Bağ evindeki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı olayda ev sahibinin oğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18 Mayıs günü A.K. (63) ile oğlu M.S.C.K., cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarmaların komutanını arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını, ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirtti.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, belirtilen adrese gitti. Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı, 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10’luk çivilerle parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, bağ evi sahibi A.K. ve oğlu M.S.C.K. ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı. Yaralılardan M.S.C.K, tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası aralarında eşiyle yasak ilişki yaşadığı için husumet bulunan İ.G. ve ona yardım ettiği düşünülen T.Ö. şüpheli olarak yakalanarak adliyeye çıkarılmıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede iddiaları reddetmişti. Olayla ilgili inceleme devan ediyor.

İHA

Etiketler Tokat bağ evi patlama el yapımı patlayıcı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En düşük emekli aylığı için yeni rakam ortaya çıktı En düşük emekli aylığı için yeni rakam ortaya çıktı Soğanın başkentinde hasat başladı: Tarlada kilosu 7 TL Soğanın başkentinde hasat başladı: Tarlada kilosu 7 TL Fenerbahçe taraftarı Ergin Ataman'ı çıldırttı Fenerbahçe taraftarı Ergin Ataman'ı çıldırttı Acı haber gece yarısı geldi: 1 asker şehit Acı haber gece yarısı geldi: 1 asker şehit Borcunu ödeyemeyen Demirören'den dev satış: Ziraat Bankası'na devredildi Borcunu ödeyemeyen Demirören'den dev satış: Ziraat Bankası'na devredildi Dolar durdu, altında rüzgar tersine döndü Dolar durdu, altında rüzgar tersine döndü 7'nci kez taşınan ilçe yeşile büründü; nakil ağaçlar meyve verdi 7'nci kez taşınan ilçe yeşile büründü; nakil ağaçlar meyve verdi UEFA Avrupa Ligi’nde kupanın sahibi belli oldu UEFA Avrupa Ligi’nde kupanın sahibi belli oldu Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza