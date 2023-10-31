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Balkonda asılı halde ölü bulundu

Balkonda asılı halde ölü bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 83 yaşındaki bir adam, evinin balkonunda asılı halde bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi 1008 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oğlu ile birlikte yaşayan 83 yaşındaki K.E., evinin arka balkonunda asılı halde bulundu. 

Yaşlı adamı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

Etiketler aydın efeler balkon
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