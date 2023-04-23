Bayram şekeri dağıtan polislere ateş açıldı!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocuklara şeker dağıtan polis ekiplerine tabanca ile ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, B.D. (15), T.E. (15) gözaltına alındı.

Ramazan Bayramı'nın son günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde çocuklara şeker dağıttı. Dağıtım sırasında tabanca ile sivil polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Mahallede geniş kapsamlı operasyon başlatan polis, B.D.'yi, saklandığı çatı arasında yakaladı. Yakınları, B.D.'nin ekip aracına bindirilmesini engellemeye çalıştı. B.D.'nin emniyete götürülmesinin ardından sürdürülen çalışmada şüphelilerden T.E. de saklandığı evde gözaltına alındı.

DHA