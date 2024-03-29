Belediye başkanından ''sana oy vermeyeceğim'' diyen vatandaşa yumruk

Antalya'nın Serik ilçesinde yeniden aday olan BBP'li Belediye Başkanı Enver Aputkan, seçim çalışmaları sırasında kızını haksız yere işten çıkardığını öne sürüp oy vermeyeceğini söyleyen 70 yaşındaki bir vatandaşı darp edip yumrukladı.

Antalya'nın Serik Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkan Adayı Enver Aputkan, seçim çalışmaları sırasında kızını haksız yere işten çıkardığını öne sürüp oy vermeyeceğini söyleyen 70 yaşındaki M.B.'yi (70) tartaklayıp, yumruk attı.

Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada emekli esnaf M.B. (70) ile karşılaştı.

M.B., iddiaya göre kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine tartışma yaşandı. Çevredekiler araya girip, Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı.

Ancak bu sırada Aputkan, M.B.'nın yüzüne yumruk atarak, tartakladı. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

DHA