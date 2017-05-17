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  4. 17 Mayıs 2017 18:35

Belediye binasına bıçakla girmeye çalıştı

Siirt'te İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılan belediye binasına bıçakla girmeye çalışan kişi ayağından vuruldu.

Belediye binasına bıçakla girmeye çalıştı
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Siirt'te İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan  belediye binasına bıçakla girmeye çalışan kişi, uyarılara rağmen polise saldırmak  isteyince ayağından vuruldu.

Alınan bilgiye göre, gece 02.00 sıralarında H.A. elinde bıçakla  belediye binasına girmeye çalıştı. Belediyedeki güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay  yerine polis ekipleri sevk edildi.  H.A. bu kez de belediye önüne gelerek güvenlik önlemi alan polis  ekiplerinin üzerine bıçakla yürüdü.  Polisin megafondan bıçağı bırakması yönündeki uyarılarını dikkate  almayan H.A, araçtan inen polislerin üzerine yürümeye devam etti.  Bunun üzerine H.A, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan H.A, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine  kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

AA

saldırı , polis , bıçak , siirt