Bir borç intiharı girişimi daha!

Taşpazar Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısına saat 12.00 sıralarında çıkan Hasan İ., intihar edeceğini söyledi. Çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Hasan İ.'ın atlama ihtimaline karşı hava yatağı açtı. Yaklaşık 3 saat çatıda gezinen Hasan İ., bir ara namaz kıldı.

Daha sonra da elindeki demirle kendine zarar vermeye çalıştı. Hasan İ., borcu olduğunu, ödendiği takdirde ineceğini söyledi. Bunun üzerine çevredekilerden biri, polise, 3 bin lira verip borcun ödenmesini sağladı. Para cezası olduğu öğrenilen borcun ödendiğine dair banka dekontunu gören Hasan İ., intihar teşebbüsünden vazgeçti.

Farklı illerde de çok sayıda intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıkan Hasan İ., gazetecilere, ''Para cezamı ödeyen ağabeye teşekkür ederim. Ben Ankara Açık Cezaevi'nden çıkmıştım. Birçok para cezam vardı. Allah ondan razı olsun” dedi. Hasan İ., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



