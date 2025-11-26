Çanakkale'de 3 katlı evde patlama
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan 5’inci Sokak'taki 3 katlı bir evin giriş katında meydana geldi. G.A.'ya ait evde ilk belirlemelere göre; doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan G.A., ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan G.A.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
