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Canlı yayın sırasında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Kütahya'da sosyal medyada canlı yayın yapan iki arkadaşın bulunduğu otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, bariyerlere çarpıp taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada, araçtaki İdris Demir hayatını kaybetti, arkadaşı M.P. ise ağır yaralandı. M.P., ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. P.’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. İdris Demir’in cenazesi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Bu arada kazanın, iki arkadaşın canlı yayın yaptığı sırada yaşandığı, bu sırada yayını izleyen arkadaşlarının kazayı görüp ihbar ettiği öğrenildi. 

DHA

Etiketler kütahya trafik kazası canlı yayın
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