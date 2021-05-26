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Çapa makinesi bir can daha aldı

Çapa makinesi bir can daha aldı

Düzce'de bir kişi, bahçesinde çalışırken vücudunu çapa makinesine kaptırması sonucu feci şekilde can verdi.

Olay, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı köyünde yaşandı. Bu sabah saatlerinde İbrahim K. (57), bahçesine tohum ekmek için çapa yapmak istedi.

VÜCUDUNU MAKİNEYE KAPTIRDI
K., çapa makinesini kullandığı sırada vücudunu bıçaklarına kaptırdı. Bahçede bulunanların haber vermesiyle sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim K.'nin cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü.

DHA

Etiketler düzce çapa makinesi
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