Cenazeye katılan belediye başkanına şok tepki: Defol buradan

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait midibüsün yaptığı kazada yaşamı yitirenler son yolcuğuna uğurlandı. Kazada ölenlerin yakınları, cenazeye katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ''Bu insanların katili sensin sen. Çabuk burayı terk et. Defol buradan başkan'' diye tepki gösterdi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünün yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrildi. Dün gerçekleşen kazada 5 kişi hayatını kaybederken 38 kişi yaralandı.

CENAZEDE BELEDİYE BAŞKANI'NA TEPKİ

Kazada yaşamını yitirenler bugün son yolculuklarına uğurlandı. Kazada yakınlarını kaybedenler, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte cenazaye katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na tepki gösterdi.

"DEFOL BURADAN"

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, "Bu insanların katili sensin sen. Buraya ne amaçla geldin? Hiç utanman yok mu senin. Çabuk burayı terk et. Defol buradan başkan." diyerek Zorluoğlu'na tepki gösterdi.

O anlarda öfkeli kalabalığı Bakan Karaismailoğlu ve diğer vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.