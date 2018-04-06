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  4. 06 Nisan 2018 09:01

Cezaevi firarileri Emniyet'ten de kaçtı !

Aydın'ın Didim ilçesinde, polis tarafından yakalanan cezaevi firarisi iki kişi, bu sefer Emniyet Müdürlüğü'nden firar etti. Olayla ilgili 2 polise soruşturma açıldı.

Cezaevi firarileri Emniyet'ten de kaçtı !
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Aydın'ın Didim ilçesinde, polis tarafından yakalanan cezaevi firarileri Ö.E. ile A.B., bu kez de sağlık kontrolünden getirildikleri Emniyet Müdürlüğü önünden kaçtı. İki polis memuru hakkında soruşturma açıldı.

Şüphelileri elinden kaçıran polis memurları hakkında, ‘Gözaltına alınan tutuklunun kaçmasına imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı. 

Cezaevinden kaçtıkları öğrenilen E.Ö ve A.B., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen 2 şüpheli, raporları alındıktan sonra polis otosunun kafes bölümüne konularak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İddiaya göre şüpheliler, polis otosunun kapıları açıldığı sırada polis memurları M.B. ile M.G.'yi iterek, koşarak uzaklaştı. 

Kayıplara karışan firarilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, polis memurları M.B ve M.G. hakkında, ‘Gözaltına alınan tutuklunun kaçmasına imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

AA

firari , cezaevi , aydın
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