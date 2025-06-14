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  4. Cinci hocadan zincirleme taciz! Önce 17 yaşındaki kızı, sonra teyzesini tuzağa düşürdü

Cinci hocadan zincirleme taciz! Önce 17 yaşındaki kızı, sonra teyzesini tuzağa düşürdü

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İstanbul Kağıthane'de cin çıkardığı iddiasıyla 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, teyzesini de taciz eden ve 27 yıl hapis cezasıyla aranan 72 yaşındaki K.K, polis tarafından yakalandı.

Kağıthane'de dini sohbetler düzenleyerek şifa dağıttığını iddia eden K.K.'ın kendisinin daha önceden bazı din alimlerinin adını kullanıp onlar olarak dünyaya geldiğini, mahlukat olarak tabir ettiği cinleri görebildiğini, bunlardan dolayı meydana gelen rahatsızlıkları çıplak olarak elle vurma tekniği ile iyileştirdiğini iddia etti. Bu dini sohbetlere katılan 17 yayındaki K.D., K.K.'ın söylediklerine inandı. Bir toplantının ardından K.., K.D.'yi bir odaya kapatarak "Senin üzerindeki cinleri alacağım." diyerek önce üzerindekileri çıkardı ardından cinsel istismarda bulundu. "Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar" tehdidi ile genç kızla ilişkisini sürdüren K.K., bir süre sonra K.D.'nin teyzesini de aynı yöntemle kandırarak cinsel tacizde bulundu.

Genç kız ve teyzesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan K.K., 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Cinsel İstismar' suçundan yargılanmaya başladı. Şüpheli 2014 yılında tutuksuz olarak yargılanırken bu suçlardan toplam 27 yıl hapis cezası aldı. Cezasının onanmasının ardından firari olarak aranmaya başlanan şüphelinin izi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu. Şişli ilçesinde bir evde saklandığı öğrenilen K.K. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli cezaevine teslim edildi.

DHA

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Etiketler Kağıthane cinci hoca taciz
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