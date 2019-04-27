Cübbeli Ahmet, CHP'li Kaftancıoğlu'nu hedef gösterdi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cübbeli Ahmet diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadı Esat Palazoğlu ve ağabeyi Muhittin Palazoğlu’na ait şirketin İBB’den 1.8 milyon liralık ihale aldığı ortaya çıkmıştı.

CÜBBELİ, KAFTANCIOĞLU’NU HEDEF GÖSTERDİ

Ekrem İmamoğlu’nun “Artık vakıflara, cemaatlere, tarikatlara, derneklere, kişilere hizmet devri bitti. 16 milyona hizmet edeceğiz” diyerek tarikat ve cemaatlere İBB’den aktarılan kaynakların kesileceğini açıklaması Cübbeli Ahmet’i de rahatsız etti.

İmamoğlu’nu doğrudan hedef alamayan Cübbeli CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu hedef tahtasına oturttu. 5 yıl önce atılan bir tweeti alıntılıyan Ünlü, “Devletimiz katil değil, seri katildir’ diyen biri nasıl İl Başkanı olur? Bu kişiye neden soruşturma açılmıyor? Devletimiz, hükümetimiz buna göz yummamalı. Bu duruma milletimiz de göz yummaz” dedi.