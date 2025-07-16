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Dilencinin 1 günde topladığı para görenleri hayretler içerisinde bıraktı

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Sivas'ta vatandaşlardan topladığı paraları bir esnafta bütünlemek isteyen dilencinin üzerinden çıkan bir günlük hasılatı "yok artık" dedirtti.

Olay geçtiğimiz günlerde Sivas'ta bir markette gerçekleşti. Dilenerek topladığı parayı bütünlemek isteyen kadın dilenci, 30 yıllık esnaf olan H.I.'ın iş yerine gitti. Parasını bütünlemek isteyen dilenci, çantasından çıkardığı 4 bin TL'yi esnafın önündeki masaya bıraktı. Olayı hayretler içerisinde yaşayan esnaf H.I., kadının bıraktığı 4 bin TL'yi bütünleyerek dilenciye verdi. Esnaf ve diğer müşterileri şaşırtan olay, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 30 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden H.I., "30 yıllık esnafım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Günlük 4 bin TL net kazanç bizler elde edemiyoruz" dedi.

"Bir dilencinin bu parayı kazanması beni şaşırttı"

Olayı anlatan esnaf H.I., "Bir kadın çocuğuyla birlikte dükkanıma geldi. İlk başta ne yapacağını bilemedik. Elinde bir çanta vardı ve o çantayı masanın üzerine koydu. Çantada bulunan paraları bütünlemek isteğini söyledi. Çantadan çıkarttığı paraları avuç avuç önüme bıraktı, dükkandaki müşteriler de o ana şahit oldu onlar da çok şaşırdı. 4 bin TL den fazla parayı bize bütünletti. Bir dilenci avuç avuç parayı önüme atınca bende çok şaşırdım. 30 yıllık esnafım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. O kadar parayı getirip önüme bırakması ve oradan da 4 bin TL çıkması beni çok şaşırttı. 30 yıllık esnafım günlük 4 bin TL net kazanç bizler elde edemiyoruz. Açıkçası bir dilencinin bu parayı kazanması beni şaşırttı. Bu kazanç emeksiz bir kazanç" dedi.

İHA

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Etiketler dilenci dilencinin kazancı para esnaf
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