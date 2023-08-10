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Diyarbakır'da korkutan deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem
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AFAD'ın açıkladığı verilere göre Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

AFAD'ın Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Diyarbakır Hani'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklanırken, depremin derinliği 16.81 km olarak belirlendi. 

Diyarbakır'da korkutan deprem - Resim : 1

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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