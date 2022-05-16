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  4. Edirne'de tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 kaçak sığınmacı çıktı

Edirne'de tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 kaçak sığınmacı çıktı

Edirne'de tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 kaçak sığınmacı çıktı

Edirne'de yurtdışına çıkış yapmaya hazırlanan yolcu otobüsünün yiyecek ve içeceklerin konulduğu dolabında 3 göçmen yakalandı.

Edirne'de yabancı plakalı tur otobüsünün deposundan sesler gelmesi üzerine polis ekiplerinin kontrolünde açılan depoda 3 göçmen sıkışmış halde bulundu.

AA'nın haberine göre, İstanbul'dan Bosna Hersek'e gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmaya hazırlanan yolcu otobüsünün şoförü, yiyecek dolabından sesler gelmesi üzerine aracı durdurdu.

Muavin koltuğunun altında bulunan dolabı açan şoför, yaklaşık 1 metrekarelik alanda sıkışmış vaziyette 3 kişinin olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, dolaptaki 3 kişiyi çıkardı, otobüste detaylı arama yaptı.
Filistin ve Fas uyruklu olduğu öğrenilen göçmenlerin, otobüsün mola verdiği sırada gizlice dolaba girdikleri tahmin ediliyor.

Göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler kaçak sığınmacı sığınmacı tur otobüsü yemek dolabı
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