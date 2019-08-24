Emine Bulut’un katilini öven kişi hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Genel Başkanı Muhammet Özen’in eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’un katilini öven sosyal medya paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Muhammet Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aslan parçası, meydanda karıyı boğazlamış. Yüreğim buz gibi oldu. Biz bu kahraman kadar olamadık. Benim yetişkin kızım anasının genç sevgilisinin yanında hangi babanın buna ciğeri dayanır diyen yok. Gerçek katil Ömer Uğur Gençcan ve onu oraya atayan AKP’liler ve birgün mutlaka yargılanacaklar” dedi. Özen’ in katil diye nitelendirdiği Gençcan’ın ise Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi Başkanı olduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, her geçen gün sayıları artan kadın cinayetlerine karşı siyasal iktidarın ve yargı mekanizmasının üzerine düşen görevi yapmadığını hatırlatarak, “Emine Bulut’un katili kadını ötekileştiren, eve hapseden, sosyal yaşamdan dışlayan eril siyasettir. Katillere saygın tutum, iyi hal indirimi uygulayan adalettir” açıklamasında bulundu.

“Kadın cinayetlerine karşı etkili ve istekli mücadeleyi yapmayanlar her öldürülen, şiddet gören kadının failidir” diyen İlgezdi Emine Bulut’u katleden kişiyi “aslan parçası” ve “kahraman” ilan eden kişi ile ilgili işlem yapılmamasını eleştirdi. Mağdur Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen’in sosyal medya paylaşımındaki sözlerinin “açıkça cinayete azmettirme” olduğunu ifade eden İlgezdi, “Suçu övmekte ve suçluyu yüceltmektedir. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım” dedi.