  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Emniyet'in deposunda yangın

Emniyet'in deposunda yangın

Emniyet'in deposunda yangın

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda yangın çıktı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı.

 Kıyafetten oto lastiğine kadar pek çok malzemenin bulunduğu depodaki yangında gökyüzüne dumanlar yükseldi. Dumanlar şehrin pek çok noktasından görüldü.

 Alevlerin, deponun yanında bulunan 112 Çağır Merkezi'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Etiketler emniyet depo yangın depo yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Selçuk Geçer bombayı patlattı: ''Dolar kuru 10 TL’ye düşerse...''
Zam üstüne zam gelen benzin ve motorinle ilgili dikkat çeken artış
Yine yabancı uyruklu yüzsüzler, yine bir skandal
YSK'dan sonra AYM'ye soruldu: ''Erdoğan 3'üncü kez aday olabilir mi ?''
İstanbul'un yarım asırlık ağaçları kesildi, konut projesi geliyor
Türkiye'ye gelen Japon turist öyle bir şey yaptı ki...
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı öyle bir şeyi karıştırdı ki...
Haftalık koronavirüs vaka ve ölüm tablosu açıklandı
İslamiyetin kalbi Kâbe'de merakla beklenen an saniye saniye görüntülendi
Alevilerden AK Parti'ye rest: ''Bu ikiyüzlülüktür!''