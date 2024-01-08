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Esenyurt'ta minibüste yabancı kadın ve şoför arasında şoke eden kavga

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İstanbul Esenyurt'ta bir minibüste şoför ile iki çocuğuyla "yanlış minibüse bindiğini" iddia eden yabancı uyruklu bir kadın arasındaki tartışma akıl almaz bir boyuta ulaştı. O anlar saniye saniye kamerada...

İstanbul Esenyurt'ta çocukları ile minibüse binen yabancı uyruklu kadın, bir süre sonra yanlış araca bindiğini fark ederek inmek istedi. Ücret ödemeden inmek istediği için sinirlenen sürücü, bu durum karşısında kapıyı açmayıp bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu araç içinde yere düştü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın çocukları ile bir minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söyledi. Sürücü o yolcuyu aracına aldı.

Bir süre sonra yolcunun minibüsün Dereyolundan geçmediğini anlamasıyla kadın çocuklarıyla inmek istedi. Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapattı. Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düştü. Yere düşen kadın bağırmaya başlarken duruma diğer yolcularda tepki gösterdi. Sürücü ile kadın arasında tartışma çıkarken şoför, kadını indirmeyeceğini ve son durağa kadar götüreceğini söyledi. Yaşanan o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İHA

Etiketler esenyurt istanbul minibüs yabancı uyruklu kadın şoför çocuklar tartışma kavga video
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