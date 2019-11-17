Eski koca dehşeti ! Ayağındaki elektronik kelepçeyi bozmuş

Kütahya'da boşandığı eşini evinde silahla yaralayan şüpheli, fırında çalışan bir kişiyi de aynı silahla öldürdü. Alınan bilgiye göre, Süleyman D, eski eşi Meryem Ç'nin Fatih Mahallesi'ndeki evine geldi. Aralarında çıkan tartışma sırasında Meryem Ç'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan Süleyman D, olay yerinden kaçtı.

Paşam Sultan Mahallesi'ndeki bir fırına giden zanlı, bu iş yerinde çalışan ve Meryem Ç'nin erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih G.'ye (49) aynı silahla ateş ettikten sonra bir otomobille uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Öldüğü belirlenen Fatih G.'nin cesedi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralanan Meryem Ç. de aynı hastanede tedavi altına alındı.

"SİLAH TUTUKLUK YAPINCA BANA ATEŞ EDEMEDİ"

Fırındaki işçilerden Ahmet Bişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinde pasa bezi sererken gürültü sesi duyduğunu söyledi.

Bunu doğal gaz patlamasından kaynaklandığını düşünerek sesin geldiği yöne geçtiğini belirten Bişi, "Süleyman D. bana silahı doğrulttu. Silah tutukluk yapınca bana ateş edemedi." dedi.

‘SELAM SÖYLE’ DEDİKTEN SONRA KAÇTI…

Başka bir işçi Ahmet Tekin de katil zanlısının, "Selam söyle." dedikten sonra kaçtığını ifade etti.

Maktulün kızı Derya G. ise Süleyman D'nin babasını birçok kez tehdit ettiğini ileri sürdü.

Katil zanlısının yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

ELEKTRONİK KELEPÇEYİ BOZMUŞ

Kütahya’da Meryem Ç.'nin, eski eşi Süleyman D. hakkında, 6 ay önce kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Kütahya Aile Mahkemesi’ne başvurup, uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi. Ancak Süleyman D.'nin, uzaklaştırma kararıyla ayağına takılan elektronik kelepçeyi, geçen hafta bozduğu ortaya çıktı.



'BİR İLİŞKİ YOK, BOŞANMA DAVAMIN ŞAHİDİYDİ'

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Meryem Ç., hayati tehlikeyi atlattı. Verdiği ilk ifadede fırında çalışan evli ve 2 çocuk babası Fatih G.'nin boşanma davasındaki şahidi olduğunu ve aralarında herhangi bir ilişki olmadığını anlatan Meryem Ç., "Sabah işe gitmek için evden çıktığımda kapıda karşılaştık. Kafama taşla vurdu ve 'Seni öldüreceğim' deyip av tüfeği ile ateş etti. Vuruldum, daha sonra bayılmışım. Eski eşim hakkında beni tehdit ettiği için 6 ay önce uzaklaştırma kararı almıştım. Ayağına çipli elektronik kelepçe takmışlardı. Geçen hafta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden beni aradılar ve eski eşimin kelepçeyi bozduğunu ve herhangi bir sıkıntı olduğunda polisi hemen arayabileceğimi söylediler. Fırında çalışan Fatih G., benim 6 yıl önceki boşanma davamda şahitlik yapmıştı. Aramızda herhangi bir ilişki yok, komşum olur ve mahkeme şahidimdi" dediği öğrenildi.



Polisin Süleyman D.'yi arama çalışmaları sürüyor.