Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 8 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kaza, Gaziantep’in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var." diye konuştu.
İHA/AA
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