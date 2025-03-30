  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Görevi başında fenalaşan polis memuru şehit oldu

Görevi başında fenalaşan polis memuru şehit oldu

Görevi başında fenalaşan polis memuru şehit oldu
Güncelleme:

Şanlıurfa'da görevi başında fenalaşarak hastaneye kaldırılan polis memuru kurtarılamayarak şehit oldu.

Şanlıurfa'da görevi başında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Polis Memuru Mesut Acar, şehit oldu. 2013 yılında Mersin'de polislik mesleğine adım atan Acar, 2016 yılında Şanlıurfa'ya atandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapmaya başlayan Acar, 2021 yılında Asayiş Şube Müdürlüğünde görevini sürdürdü.

Görevi başında fenalaştı

Görevi başında fenalaşan Acar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acar'ın cenazesinin yarın saat 10.00'da Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından Mersin'e uğurlanacağı belirtildi.

Muş'un Hasköy ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Acar'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

İHA

Etiketler polis memuru polis şehit görev başında Şanlıurfa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Paralimpik milli atlet Aysel Önder rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu! Paralimpik milli atlet Aysel Önder rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu! Putin'in limuzininde patlama! Araç alev topuna döndü! Putin'in limuzininde patlama! Araç alev topuna döndü! Maltepe mitingini hangi gazete gördü, hangi gazete görmedi ? Maltepe mitingini hangi gazete gördü, hangi gazete görmedi ? Miss Turkey güzeli Cemre Ülker'in tacı geri alındı Miss Turkey güzeli Cemre Ülker'in tacı geri alındı Gece gece kahrolduk! Biri engelli 2 çocuk yangında hayatını kaybetti Gece gece kahrolduk! Biri engelli 2 çocuk yangında hayatını kaybetti Bayramda dahi ücretli olan ''geçiş garantili'' köprü, tünel ve otoyollara bir zam daha! Bayramda dahi ücretli olan ''geçiş garantili'' köprü, tünel ve otoyollara bir zam daha! Erken seçim için tarihi imza kampanyası başladı: İmza vermek isteyenler ne yapmalı ? Erken seçim için tarihi imza kampanyası başladı: İmza vermek isteyenler ne yapmalı ? Ünlü oyuncudan protesto yapan öğrencilere dikkat çeken mesaj Ünlü oyuncudan protesto yapan öğrencilere dikkat çeken mesaj 15 yaşındaki kız çocuğu 4'üncü kattaki evinden yere çakıldı! 15 yaşındaki kız çocuğu 4'üncü kattaki evinden yere çakıldı! Hava sıcaklıkları düşüyor, bir yandan sağanak yağış diğer yandan çöl tozu geliyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, bir yandan sağanak yağış diğer yandan çöl tozu geliyor!
AK Partili isimden Erdoğan hakkında olay sözler! AK Partili isimden Erdoğan hakkında olay sözler! Tutuklanarak cezaevine konulan Mahir Polat yoğun bakıma kaldırıldı Tutuklanarak cezaevine konulan Mahir Polat yoğun bakıma kaldırıldı Malatya'da korkutan deprem Malatya'da korkutan deprem İstanbul'da sokak ortasında kan donduran cinayet: Kurşun yağdırdılar! İstanbul'da sokak ortasında kan donduran cinayet: Kurşun yağdırdılar! Apar topar hastaneye kaldırılan İrem Derici'nin sağlık durumu açıklandı Apar topar hastaneye kaldırılan İrem Derici'nin sağlık durumu açıklandı ORC'nin son 39 ildeki son seçim anketinin sonuçları açıklandı ORC'nin son 39 ildeki son seçim anketinin sonuçları açıklandı Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşk tatilinde... Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşk tatilinde... Cumhurbaşkanı Erdoğan Hizbullah hükümlülerinnin cezasını kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hizbullah hükümlülerinnin cezasını kaldırdı Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır