Gözaltına alınırken polisin parmağını kopardı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis, şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli gözaltı işlemi sırasında polisin parmağını ısırarark kopardı.
Olay, dün akşam saatlerinde Cemaliye Mahallesi Çiçek Caddesi'nde mevkisinde meydana geldi. Şüpheli şahıslara yönelik kontrollerde bulunan Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), yaya gezen C.B. isimli şüpheliyi durdurarak yaptığı aramada, üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheli C.B., gözaltına alındığı sırada polis memuru B.K.'nin parmağını ısırarak kopardı. Yaralanan polis memuru Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığı öğrenilen C.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
İHA
