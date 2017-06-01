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  4. 01 Haziran 2017 17:32

Hainlerden tuzak ! 1 astsubay yaralı

Tunceli'de askerlerin geçiş güzergahına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 astsubay yaralandı.

Hainlerden tuzak ! 1 astsubay yaralı
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Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'ne bağlı Gözlüçayır Köyü kırsal alanında arama, tarama faaliyeti yürüten askerlerin geçiş güzergahına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir astsubay yaralandı.

Bugün, Sabah saatlerinde Çemişgezek İlçesi'ne bağlı Aliboğazı Vadisi yakınlarında yer alan Gözlüçayır Köyü karsal alanında arama, tarama faaliyeti yürüten Jandarma özel harekat birliklerinin geçiş güzergahı olan patika yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, PKK'lı teröristler tarafından uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Meydana gelen patlama sonucu bir astsubay yaralandı. Yaralı astsubay helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralı astsubayın durumunun iyi olduğu  bildirildi.

Patlamadan sonra bölgeye sevk edilen yeni takviye jandarma özel harekat timleri ile operasyon kapsamı genişletilirken, bölgede gizlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve yerlerinin tespit edilmesi için bölgeye insansız hava aracı ile 2 kobra helikopteri sevkedildi.

DHA

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