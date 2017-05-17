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  4. 17 Mayıs 2017 12:16

Hamamda kalp krizi geçirip öldü

Hamama giden 42 yaşındaki Uysal Küçükcüce, fenalaşıp yere yığılınca hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hamamda kalp krizi geçirip öldü
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Çorum’un Osmancık İlçesi’nde hamamda kalp krizi geçiren 42 yaşındaki Uysal Küçükcüce hayatını kaybetti.

Olay bu sabah Osmancık İlçesi’nde meydana geldi. Hamama giden Uysal Küçükcüce, burada fenalaşarak yeğe yığıldı. Hamamdaki görevlilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Küçükcüce, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Küçükcüce’nin cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

DHA

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