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HDP'li isim yurt dışına kaçarken yakalandı

HDP'li isim yurt dışına kaçarken yakalandı
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HDP'li yöneticisi eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması için faaliyetlerde bulunduğu suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, HDP Darıca ilçe yöneticisi İ.G., terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması için faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası kesinleşen İ.G'nin, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Yurt dışına kaçabilmek için Edirne'ye gelen İ.G., TEM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler hdp edirne gözaltı yurtdışı kaçarken yakalandı
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