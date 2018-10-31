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  4. 31 Ekim 2018 15:00

Her yerde aranan Sevgi'nin cesedi bulundu

Kütahya'da, 5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki Sevgi Çiçek'in cansız bedeni Enne Baraj gölünde bulundu.

Her yerde aranan Sevgi'nin cesedi bulundu
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Kütahya’da, 5 gün önce ’bakkala gidiyorum’ diyerek evlerinden ayrılan ve arkasından "Anne ben gidiyorum, ben sana demiştim, o baraj benim mezarın olacak demiştim diye" not bıraktığı anlaşılan 14 yaşındaki Sevgi Çiçek’in cansız bedeni Enne Baraj gölünde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kütahya merkeze 15 kilometre mesafede bulunun Enne Baraj gölünde balık tutmaya giden bir vatandaş, su üzerinde hareketsiz duran cesedi görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sudaki cesedin 5 gündür kayıp olarak aranan Sevgi Çiçek’e ait olduğunu belirledi. Çiçek’in cansız bedeni barajdan çıkartılarak cenaze aracına konuldu. Bu arada, olay yerine intikal eden anne Ummahan Karatavuk gözyaşlarına boğuldu.



Bahçelievler Mahallesi’nde annesi ile oturan Sevgi Çiçek, 5 gün önce ’bakkala gidiyorum’ diyerek evlerinden ayrılmış ve kayıplara karışmıştı. Arkasında, "Anne ben gidiyorum, ben sana demiştim, o baraj benim mezarın olacak demiştim diye" not bıraktığı ortaya çıkan genç kız, yapılan bütün aramalara rağmen bulunamamış, anne Umhaman Karatavuk, kızının yaşamından endişe duyduğunu belirterek, durumu güvenlik güçlerine bildirmişti.

Polis ve jandarma intihar olasılığı üzerinde durulurken, genç kızın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



İHA

baraj , kayıp , kütahya
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