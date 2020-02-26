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  4. 26 Şubat 2020 16:20

İstanbul'da AVM'de dehşet! Karısını bıçakladı

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan bir çocuk annesi kadın yaralandı. Polis saldırgan kocayı arıyor.

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Olay Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de saat 15.30 sıralarında yaşandı. 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. ile karşılaştı. Erkan Y., boşanma davaları süren karısını bacağından bıçakladı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı. Bir çocuk annesi kadın ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi arıyor.

 

SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir internet kafeye giren saldırganın, kadının geldiğini görünce kafeden çıktığı görülüyor. Saldırgan daha sonra kadını bıçaklayarak kaçıyor.

DHA

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