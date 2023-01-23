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İstanbul'da dev sahte parfüm operasyonu

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İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda farklı markalara ait 71 bin 190 sahte parfüm ve 630 litre parfüm yapımında kullanılan sıvı esans ele geçirildi.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yer alan depodan yoğun şekilde parfüm kokuları geldiği ihbarı üzerine polis, 20 Ocak Cuma günü operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.F.A. isimli şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramada farklı markalara ait 71 bin 190 sahte parfüm ve 630 litre parfüm yapımında kullanılan sıvı esans ele geçirildi. Depo zabıta görevlileri tarafından mühürlendi. Hakkında "6769 SKM" suçundan adli işlem uygulanan şüpheli Ö.F.A. ise serbest bırakıldı. 

DHA

Etiketler küçükçekmece sahte sahte parfüm gözaltı operasyon
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