İstanbul'da güpegündüz çırılçıplak kadın seferberliği: Yolda yürürken görüntülendi...

İstanbul Başakşehir'de bir kadın, caddede üzerinde hiçbir kıyafet olmadan çırılçıplak yürürken görüntülenince ekipler seferber oldu...

Olay, öğle saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Bir kadının asfalt yolda çıplak olarak yürüdüğü anlar bir motosikletli tarafından kask kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, kadının kendisine seslenen motosikletliye aldırış etmeden yolda yürüyerek, kaldırım üzerine yattığı anlar yer aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. DHA